سوبر كورة.. "أزمة عدد" فى الأهلي قبل مواجهة الهلال السودانى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه الجهاز الفنى للنادي الأهلي ، بقيادة السويسرى رينيه فايلر ، أزمة فنية قبل مواجهة الهلال السودانى، المقرر إقامتها الجمعة المقبل، فى ثانى جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا. ويغيب على معلول عن الأهلي لقرابة الأسبوعين عقب تعرضه لإصابة على مستوى العضلة الضامة خلال مواجهة النجم الساحلي فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، والتى خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف الجمعة الماضى. لمعرفة تفاصيل الأزمة التى تواجه الأهلي قبل مواجهة الهلال السودانى عبر سوبر كورة.. من هنا

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