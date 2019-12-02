شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يفاوض ميودراج للتنازل عن الشرط الجزائى بعد الإقالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل مجلس إدارة النادى الإسماعيلى، برئاسة إبراهيم عثمان، مجهودات مكثفة فى الوقت الحالى لإقناع الصربى ميودراج يستيش المدير الفنى للفريق بالاستغناء عن الشرط الجزائى الموجود فى عقده بعد قرار إقالته من منصبه.

وعلم ”الخليج 365” أن ميودراج وضع بنداً فى عقده يتيح له الحصول على قيمة راتب شهر كشرط جزائى حال إقالته.

وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة ابراهيم عثمان، إقالة الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للفريق من منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندرى، وتعيين أدهم السلحدار المدرب العام مديراً فنياً بشكل مؤقت فى مباراة طنطا المقرر لها عصر الأربعاء والمؤجلة من الجولة الخامسة للدورى لحين التعاقد مع مدرب جديد.

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وخسر الإسماعيلي أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى أقيمت بينهما بالجولة السادسة من عمر الدورى الممتاز.