سوبر كورة.. عقبة جديدة تهدد تطبيق تقنية الـvar فى الدورى هذا الموسم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبذل مسئولو اتحاد الكرة جهدًا كبيرًا لتطبيق تقنية الـIFAB بداية من الدور الثاني للدوري خلال الموسم الحالي. وتوصل اتحاد الكرة لاتفاق مع شركة إسبانية لتكون مسئولة عن توفير المعدات المطلوبة لتطبيق التقنية. جدير بالذكر أن الـIFAB هي اختصار لـ The International Football Association Boardk، وهي جهة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ومسئولة عن تطبيق كل ما يخص القوانين في كرة القدم بما في ذلك الأمور المتعلقة بالتحكيم. لمعرفة العقبة الجديدة التى تهدد تطبيق تقنية الـvar فى الدورى هذا الموسم عبر سوبر كورة.. من هنا

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