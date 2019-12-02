شاهد فى دقيقة .. مواعيد مباريات الزمالك فى الدورى حتى نهاية الدور الأول

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود الزمالك بقيادة الصربى ميتشو إلى ماراثون منافسات بطولة الدورى الممتاز بداية من الجولة السابعة بمواجهة قوية مع بيراميدز بعدما طرأ عدد من التغييرات على مواعيد البطولة المحلية نتيجة تأجيل القمة، بالإضافة إلى التعديلات فى مواعيد مباريات الفريق فى دورى أبطال إفريقيا. مباريات الزمالك فى الدور الأول بالدورى الممتاز والأماكن والتوقيت

مباريات الزمالك فى الدور الأول بالدورى الممتاز والأماكن والتوقيت الزمالك- بيراميدز .. الأسبوع السابع .. الخميس 12/12 .. استاد القاهرة .. الساعة 7:30 الزمالك -طلائع الجيش.. الأسبوع الثامن .. الاثنين 16-12.. استاد الجيش بالسويس.. الساعة 7:30 الزمالك- سموحة .. الأسبوع التاسع .. الجمعة 20-12.. استاد القاهرة.. الساعة 7:30 الإنتاج الحربى- الزمالك .. الأسبوع العاشر.. الثلاثاء 24-12.. استاد السلام .. الساعة 7:30 الزمالك – أسوان .. الأسبوع الحادى عشر.. الخميس 2-1 .. استاد القاهرة.. الساعة 7:30 طنطا- الزمالك .. الأسبوع الثانى عشر.. الأحد 5-1 .. استاد غزل المحلة.. الساعة 5 الجونة – الزمالك .. الأسبوع الثالث عشر.. الأربعاء 15-1.. استاد الجونة .. الساعة 7:30 Advertisements الزمالك- المصري.. الأسبوع الرابع عشر..الاثنين 20-1 .. استاد حرس الحدود .. الساعة 7:30 وادى دجلة- الزمالك .. الأسبوع الخامس عشر.. الثلاثاء 28-1 .. استاد السلام .. الساعة 7:30 الزمالك- حرس الحدود .. الأسبوع السادس عشر.. الأربعاء 5-2 .. استاد القاهرة .. الساعة 7:30 الإسماعيلي- الزمالك.. الأسبوع السابع عشر.. الأحد 9-2 .. استاد الإسماعيلية .. الساعة 7:30 الأهلى- الزمالك .. مؤجل من الأسبوع الرابع.. الأربعاء 19-2 .. استاد القاهرة .. الساعة 7:30

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