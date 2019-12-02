أدهم السلحدار مديراً فنياً مؤقتاً للإسماعيلى بعد رحيل ميودراج

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة إبراهيم عثمان تعيين أدهم السلحدار المدرب العام مديراً فنياً للدراويش فى مباراة طنطا، بشكل مؤقت، لحين التعاقد مع مدرب أخر بعد رحيل الصربى ميودراج يستيش. ويستضيف الإسماعيلى نظيره طنطا فى تمام الخامسة عصر الاربعاء على استاد الإسماعيلية والمؤجلة من الأسبوع الخامس للدورى. وقرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة إبراهيم عثمان، إقالة الصربى ميودراج يستيتش المدير الفني للفريق من منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندري وخسر الإسماعيلي أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز. Advertisements وتعالت الأصوات داخل قلعة الدراويش للمطالبة برحيل المدرب الصربي عن منصبه بسبب تراجع النتائج المحلية، رغم الصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية وكان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء ويعد الفريق السكندرى منافسا محتملا للدراويش بالبطولة العربية أيضا بعدما سبقه فى التأهل لنفس الدور على حساب المحرق البحرينى

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