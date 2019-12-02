شكرا لقرائتكم خبر عن محمود متولى يخوض تدريبات تأهيلية فى الجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود متولي مدافع النادي الأهلي صوراً عبر حسابه على موقع انستجرام، أثناء تأديته تدريبات في صالة الجيم، على هامش عملية التأهيل التي يخضع لها لاعب القلعة الحمراء للشفاء من الإصابة.

ويعاني محمود متولي من تمزق في العضلة الخلفية أبعدته عن المشاركة مع الفريق الأحمر منذ مباراة الأهلي والزمالك في كأس السوبر المصري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة نظيره بني سويف في إطار منافسات دور الـ 32 بمسابقة كأس مصر غداً الثلاثاء، في المباراة التي تقام في تمام السابعة والنصف مساءً على استاد القاهرة.



محمود متولي