الإسماعيلي يقيل الصربي ميودراج يستيتش بعد ثلاثية زعيم الثغر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة النادي الاسماعيلي برئاسة ابراهيم عثمان إقالة الصربي ميودراج يستيتش المدير الفني للفريق من منصبه بعد الخسارة من الاتحاد السكندري وخسر الإسماعيلي أمام الاتحاد بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة السادسة من عمر الدوري الممتاز. وتعالت الأصوات داخل قلعة الدراويش للمطالبة برحيل المدرب الصربي عن منصبه بسبب تراجع النتائج المحلية، رغم الصعود لدور الثمانية بالبطولة العربية Advertisements وكان الإسماعيلي قد حقق فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 للبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدورالثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء ويعد الفريق السكندرى منافسا محتملا للدراويش بالبطولة العربية أيضا بعدما سبقه فى التأهل لنفس الدور على حساب المحرق البحرينى

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