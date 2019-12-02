شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون مرشح لتدريب الزمالك حال رحيل ميتشو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رشح وكلاء لاعبين عدداً من المدربين على مجلس إدارة الزمالك ، من بينهم الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفني الأسبق للأهلى، فى ظل ما يتردد أن مجلس إدارة الزمالك سيعلن عن مصير الصربى ميتشو المدير الفنى الحالى للفريق بعد النتائج المخيبة للآمال.

وأصبحت جميع الخيارات مطروحة فى الوقت الحالى داخل الزمالك، سواء برحيل المدرب الصربى أو استمراره، حيث سيعقد مرتضى منصور رئيس النادى جلسة اليوم مع المدرب الصربى لحسم مصيره بعد خسارة الفريق بثلاثية نظيفة أمام مازيمبى فى افتتاح دور المجموعات لدورى أبطال أفريقيا.

وتسارع وكلاء اللاعبين على تقديم السير الذاتية لمدربين إلى مسؤولى الأبيض، ومنهم وكيل كارتيرون الذى أكد أن المدرب الفرنسى يرحب بتدريب الزمالك حال استقرار الأبيض على رحيل ميتشو فى الساعات المقبلة والتى سيتم حسمها فى جلسة اليوم.