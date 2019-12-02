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شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. إيمان جودة لاعبة المصارعة: بحب عمر خيرت.. ولسان عصفور أكلتى المفضلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققها، ويظهر فيه اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن.
نجمة اليوم هى إيمان جودة لاعبة منتخب المصارعة فكان معها الحوار التالى:
ايمان على البحر
بحب الموسيقى وسماعها جدا.ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟
هما اللى حواليا بيقولوا إن كل أكلى.. بس لسان العصفور أكتر.
ايمان جودة 2
من نجمك المفضل؟
الموسيقار عمر خيرت من المفضلين عندى، والمزيكا اللى بيعزفها بتهدى الأعصاب وتخلق جو مريح.
لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونى إيه؟
لو مش لاعبة كنت أتمنى أكون دكتورة صيدلانية.
ايمان جودة لاعبة المصارعة
لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟
لا.. لا أعتقد أنى هستخدم العنف، لأن فى قانون، والرياضة للممارسة.
قبل السفر الى احد البطولات
مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى مثلها؟
معنديش نجمة مفضلة، لكن أنا مثلى الأعلى هو نفسى وإنجازاتى اللى بحققها.
ايمان فى الجيم
بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟
اللبس اللى بيكون مناسب لى و"لايق عليا" وكل حاجة بتدينى شخصية بتكون أحسن من الثانية.
سيلفى لاعبة المصارعة
تحبى ترتبطى بشخص رياضى أم غير رياضى؟
كل مرحلة ليها وقتها، سواء رياضى أو غير رياضى، لما ييجى وقت المرحلة دى والارتباط والجواز أبقى أفكر بقى فى المواصفات.
لاعبة المصارعة
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