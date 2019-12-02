شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. النجم يعيد مناقشات ملف صفقات الأهلي لنقطة الصفر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مازالت خسارة فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من النجم الساحلي تُلقى بظلالها داخل أروقة القلعة الحمراء، رغم مطالبة فايلر للاعبيه بضرورة غلق الملف الأفريقى والتركيز فى مواجهة بنى سويف، المقرر إقامتها مساء الثلاثاء على استاد القاهرة ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

وطالب فايلر لاعبيه بغلق صفحة مواجهة النجم، إلا أن المدرب السويسرى وأعضاء لجنة التخطيط مازالوا يدرسون توابع المباراة والدروس المستفادة منها.

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