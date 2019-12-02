شكرا لقرائتكم خبر عن نور الشربيني ومؤمن لاعبا شهر نوفمبر بعد التتويج ببطولة العالم للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA عن لاعبى شهر نوفمبر الماضى، وفقاً للبطولات التي أقيمت على مدار الشهر.

وحصل الثنائى المصرى نور الشربيني المصنفة الثانية عالمياً وطارق مؤمن المصنف الرابع على لقب لاعبى شهر نوفمبر بعدما حصد الثنائى لقب بطولة العالم للاسكواش.

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وكانت نور الشربيني قد توجت ببطولة العالم للسيدات للمرة الثانية على التوالي والرابعة فى تاريخها، وذلك بعد التغلب فى المباراة النهائية على المصنفة الأولى عالمياً رنيم الوليلى خلال البطولة التي أقيمت تحت سفح الأهرامات بالجيزة.

أما طارق مؤمن فتوج ببطولة العالم للرجال للمرة الأولى في تاريخه عقب تغلبه على النيوزيلاندي المخضرم بول كول في المباراة النهائية للبطولة.



نور الشربيني