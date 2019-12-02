تقرير يكشف خطوة عمرو فهمي للإطاحة بأحمد أحمد من "كاف"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

تناولت تقارير صحفيه، أن عمرو فهمي، السكرتير العام السابق للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، ينوي الترشح لرئاسة "كاف" في الفترة المقبلة.

ووفقا لما نُشر في مجلة "Botola"، فإن عمرو فهمي يعمل بقوة في الوقت الحالي، على التواجد في انتخابات رئاسة "كاف" عام 2021.

ويأتي قرار عمرو فهمي وفقا لما نُشر، بسبب أنه اصبح مستاء من عدم حسم لجنة الأخلاقيات "الانضباط" في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" لشكواه ضد أحمد أحمد رئيس "كاف" الحالي.

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وأشار التقرير الى أن فهمي يُخطط لحل محل أحمد أحمد، خاصة في ظل الأزمات العديدة التي يعيشها "كاف" في الفترة الأخيرة، خاصة فيما يخص عدم القدرة على تنظيم جدول زمني مميز لمسابقاته.

وأكد التقرير الصحفي، أن عمرو فهمي يعمل بقوة من أجل الاستعداد للانتخابات المقبلة في "كاف".

وقرر المكتب التنفيذى للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، في وقت سابق إقالة عمرو فهمي السكرتير العام بسبب ما وصفه بـ "سوء السلوك"، وقام فهمي بتقديم شكوى ضد رئيس "كاف" والتصعيد ضد قضائيا للحصول على حقوقه.