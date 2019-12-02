الأزمات تتصاعد في الزمالك.. اللاعبون يهددون بالإضراب ومقاطعة المران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

تصاعدت الأحداث سريعا داخل نادي الزمالك، بعد عودة الفريق من الكونغو والهزيمة أمام مازيمبي الكونجولي بثلاثية نظيفة في افتتاحية مباريات الفريق بدوري أبطال إفريقيا.

وأعلن حمدي النقاز، فسخ تعاقده مع نادي الزمالك، من طرف واحد، بسبب عدم حصوله على مستحقاته.

وعلم الخليج 365، أن لاعبي الزمالك طلبوا الاجتماع برئيس النادي مرتضى منصور لحل أزمة المستحقات.

Advertisements

واتفق اللاعبون على عدم خوض مران اليوم الإثنين، في حالة رفض رئيس الزمالك الاجتماع معهم والاتفاق على طريقة لحل أزمة المستحقات.

وكان مصدر بالزمالك، أكد لـ"الخليج 365"، أن اللاعبين رفضوا تسليم جوازات السفر للجهاز الإداري في مطار القاهرة بعد الوصول، من أجل التمكن من السفر في أي وقت دون الرجوع للنادي، وهو ما أحدث أزمة في المطار.

وأشار المصدر أنه تم إبلاغ إدارة الزمالك بموقف اللاعبين.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الشرقية في دور الـ32 بكأس مصر يوم الأربعاء المقبل.