تفاصيل إصابات رباعي الأهلي.. هاني ومعلول وحمدي وصالح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محرر الخليج 365:

أجرى الفريق الأول بالنادي الأهلي مرانه، صباح اليوم الإثنين، بملعب مختار التتش بالجزيرة، استعدادا لمواجهة بني سويف في دور الـ32 بكأس مصر، مساء الثلاثاء.

وخضع محمد هاني، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي، بعد شكواه من حالة إجهاد عضلي.

واكتفى هاني بأداء جلسة في الجيم فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته في المران ومدى جاهزيته للتواجد مع الفريق.

وكان محمد هاني، قد شارك كبديل في مباراة النجم الساحلي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بتونس في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

Advertisements

كما حدد الجهاز الطبي موعد انتظام صالح جمعة في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتنفيذه لبرنامج تأهيلي اشتمل على جزء بدني وجلسات في الجيم.

وشكا صالح جمعة، من آلام في العضلة الضامة خلال الفترة الماضية وخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

كما يواصل حمدي فتحي، لاعب وسط الفريق، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي بعد إجرائه جراحة غضروف الركبة في ألمانيا.

وحرص الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة اللاعب بعد عودة الفريق من تونس، ومتابعة برنامجه العلاجي الذي يقوم بتنفيذه وفقا لتعليمات الخبير الألماني هيرمان ماير الذي أشرف على علاجه .

وبدأ على معلول أمس تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي، للتعافي من الاصابة التي لحقت به، في مباراة النجم الساحلي الماضية ،بعد أن كشفت الأشعة التي أجراها بعد العودة من تونس عن تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة.