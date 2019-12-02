نبيه يقدم شكوى لمركز التحكيم ضد قرار نادي الصيد بإيقافه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري: قدم أسامة نبيه شكوى لمركز التسوية والتحكيم ضد قرار مجلس إدارة الصيد بإيقاف عضويته ٣ أشهر. وكان مجلس إدارة نادي الصيد، قرر إيقاف نبيه، بسبب مشاجرة بين ابنته وأحد عضوات النادي. وتعجب نبيه من إصدار قرار تجاهه دون استدعائه لحضور التحقيق بشأن الواقعة. وكانت ابنة نبيه تشاجرت مع فتاة أخرى بالنادي، اتهمها مدرب المنتخب السابق، بأن لها نفوذا قويا من مجلس الإدارة.

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