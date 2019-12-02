أسامة نبيه يعلق على ترشحه لتدريب الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

أكد أسامه نبيه المدرب المساعد السابق بالجهاز الفني لمنتخب مصر بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، أن تدريب نادي الزمالك شرف كبير، مشيرا الى أن هدفه سيكون اسعاد الجماهير حال تحقق هذا الأمر.

ويعد أسامه نبيه ضمن الأسماء المرشحة لقيادة نادي الزمالك، حال قرر مجلس إدارة النادي إقالة الصربي ميتشو في الفترة المقبلة.

وقال أسامة نبيه في تصريحات لقناة "أون سبورت" "شرف كبير وعظيم لي تدريب نادي الزمالك، لكن الأهم عندما أنول هذا الشرف ماذا سأفعل، اعتدنا دائما أن نحقق انجاز".

وواصل "عندما يتحقق هذا الأمر ويأتي لي هذا الشرف، يجب أن اقوم بإسعاد الجماهير وتحقيق ما تتمناه".

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وأكمل "الزمالك دائما يتعاقد مع لاعبين مميزين ويستطيع تكوين فريق جيد، لكن بعض الأمور الفنية والادارية بجانب التزامات النادي المالية، تلك الأمور تتسبب في مشاكل للزمالك".

واستمر "سقف الرواتب اصبحت عالية للغاية وتتسبب في ضغوط كبيرة على الادارة، الأمر ليس في نادي الزمالك فقط ولكن في مصر".

وتابع "الخلط بين الأمور الفنية والإدارية جعل هناك مشاكل، نحن لسنا مثل أوروبا، يجب أن يكون هناك واقعية في التعامل مع المشاكل الفنية والإدارية في نفس الوقت".

وشدد "يجب أن يتم تحليل الوضع بشكل كامل داخل الزمالك، الفريق يمتلك قائمة مميزة ومن المفترض أن تؤدي بشكل أفضل من الوقت الحالي".

واختتم "الزمالك حاليا لديه مشكلة في وسط الملعب المدافع، تحتاج للدعم، حتى لو تم الاستعانة بلاعبين من قطاع الناشئين في هذا الوقت حتى الانتقالات المقبلة".