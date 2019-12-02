أدهم السلحدار يقود الإسماعيلي في مباراة طنطا

قرر مجلس إدارة الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تكليف أدهم السلحدار المدرب العام للفريق، بقيادة الدراويش مؤقتًا أمام طنطا بعد غدٍ في الدوري الممتاز. كان مجلس الإسماعيلي قرر فسخ عقد الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الأحيرة، خصوصًا في بطولة المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي، بسبب تراجع نتائج الفريق الفترة الأحيرة، خصوصًا في بطولة الدوري المصري الممتاز. قاد الصربي الإسماعيلي في 9 مباريات 4 بالبطولة العربية حقق الفوز في ثلاثة والهزيمة في واحدة، وقادهم في خمس مباريات بالدوري حقق الفوز في اثنين أمام الجونة ووداي دجلة وتلقى الهزيمة من حرس الحدود والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري. بالبطولة العربية حقق الفوز في ثلاثة والهزيمة في واحدة، وقادهم في خمس مباريات بالدوري حقق الفوز في اثنين أمام الجونة ووداي دجلة وتلقى الهزيمة من حرس الحدود والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري. يحتل الدراويش في جدول الدوري المصري المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.

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