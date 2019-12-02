رسميًا.. الإسماعيلي يفسخ الصربي ميودراج بالتراضي

قرر مجلس إدارة نادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، منذ قليل، فسخ عقد المدرب الصربي ميودراج يسيتش، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الإسماعيلي بالتراضي.
أكد مصدر بالإساعيلي، في تصريحات خاصة لـ"الوفد"، أن مجلسإدارة النادي قرر فسخ التعاقد مع المدرب الصربي بالتراضي، خصوصًا بعد تراجع نتائج الدراويش الفترة الأخيرة، خصوصًا في بطولة الدوري.
قاد الصربي الإسماعيلي في 9 مباريات4 بالبطولة العربية، حقق الفوز في ثلاثة، والهزيمة في واحدة، وقادهم في خمس مباريات بالدوري حقق الفوز في إثنين أمام الجونة ووداي دجلة وتلقى الهزيمة من حرس الحدود والمصري البورسعيدي والاتحاد السكندري.
يحتل الدراويش في جدول الدوري المصري المركز الثاني عشر برصيد 6 نقاط.
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