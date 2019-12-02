IFAB يعترض على عدد ساعات التدريب على تقنية الفيديو في مصر

طلب الـIFAB زيادة عدد ساعات التدريب لحكام الفيديو في البروتوكول الذي أرسله اتحاد الكرة تمهيدًا لتطبيق التقنية في مصر.
وتضمن البروتوكول عدد ساعات مضغوطة للحكام، إلا الـIFAB اعترض وطلب زيادة فترات التدريب، وهو ماوافق عليه اتحاد الكرة.
ويبذل مسئولو اتحاد الكرة جهدًا كبيرًا لتطبيق التقنية بداية من الدور الثاني للدوري خلال الموسم الحالي.
وتوصل اتحاد الكرة لاتفاق مع شركة إسبانيةلتكون مسئولة عن توفير المعدات المطلوبة لتطبيق التقنية.
الجدير بالذكر أن الـIFAB هي اختصار لـ The International Football Association Boardk، وهي جهة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، ومسئولة عن تطبيق كل ما يخص القوانين في كرة القدم بما في ذلك الأمور المتعلقة بالتحكيم.
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