اليوم.. إنطلاق حفل جائزة الكرة الذهبية بالعاصمة الفرنسية باريس

تطلق اليوم الاثنين مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، حفل جائزة الكرة الذهبية 2019" في العاصمة الفرنسية باريس.

وسوف يتم تسليم جائوة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب ولاعبة في العالم، فضلًا عن تسليم جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت سن 21 عاما، إضافة لجائزة "ليف ياشين" لأفضل حارس مرمى في

العالم.

Advertisements

وتررد بعض الأنباء خلال الايام الماضية، بحسم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، نجم برشلونة لجائزة الكرة الذهبية للمرة السادسة في مسيرته، بعدما توج هذا العام أيضا بجائزة الأفضل المقدمة من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وتؤكد التوقعات أن فان دايك الهنولندي لاعب ليفربول الانجليزى جاء فى التريتب الثاني بعد ليونيل ميسي، ويحصد النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على المركز الثالث، وذلك وفقا للتسريبات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على الجائزة المركوقة قبل يوم من إعلان الفائز الجديد بالكرة الذهبية.

وتعتمد المجلة على أصوات صحفيين رياضيين من حول العالم، للتصويت لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم.