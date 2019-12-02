الرفاعي يحصول علي الميدالية الفضية في تحدي الرياضيات الدولي للشباب ٢٠١٩

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حصلت جامعة المنوفية علي الميدالية الفضية و Silver Honour في تحدي الرياضيات الدولي للشباب 2019 فئة الدراسات العليا اقل من ٣٠ سنة
"International Youth Math Challenge 20190"
حيث شارك الباحث أحمد رفاعي عبد المهيمن
المدرس المساعد بقسم الرياضيات وعلوم
وحصل علي الميداليا الفضية للجامعة واختياره من افضل 8٪
ويذكر ان IYMC هي مسابقة دولية يتحدي فيها كل الشباب من جميع دول العالم في تخصص الرياضيات حيث جاءت الفئات المشاركة من ١٨ عام الي ٣٠عام وقامت فعاليات المسابقة في ثلاث جولات هي ,Qualification round,Pre-Final round,Final round
وشارك في الجولة النهائية الدكتور محمد ابو شادي استاذ الرياضيات التطبيقية بعلوم المنوفية كمرجع للباحث في 2019 IYMC
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