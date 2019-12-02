موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية " بالون دور"

تتجه أنظار عضاق الساحرة المستديرة مساء اليوم الإثنين، صوب العاصمة الفرنسية باريس، لمشاهدة حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية "البالون دور"، التي تمنحها سنويًا مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لأفضل لاعب.

وتمنح جوائز فرانس فوتبول لأافضل لاعب ولاعبة وأفضل حارس مرمى وأفضل لاعب صاعد.

ويعد الأرجنتنيني ليونيل ميسي الأوفر حظًا للتتويج بالكرة الذهبية، وذلك بعدما انتشرت تسريبات تؤكد تتويجه بالجائزة للمرة السادسة في تاريخه كأكثر لاعب يحصد الكرة الذهبية.

وحصد ليونيل ميسي لقب الدوري

الإسباني مع برشلونة الموسم الماضي كما توج بجائزتي هداف الدوري الإسباني والدوريات الأوروبية، كما حصل على هداف دوري أبطال أوروبا برغم خروج برشلونة من نصف نهائي دوري الأبطال، وبحسب التسريبات فإن الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي سيحصد المركز الثاني.

في المقابل حصد الدوليصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي بدوري أبطال أوروبا كما حصل على المركز الثاني

Advertisements

بالدوري الإنجليزي بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي كما حصد جائزة هداف الدوري الإنجليزي مناصفة مع زميله السنغالي ساديو ماني و بيتر أوباميانج مهاجم أرسنال.

وتفوق محمد صلاح في الترتيب على البرتغالي كرستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي الذي حل رابعًا في الترتيب وفقًا للتسربيات.

جدير بالذكر أن الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني توج بجائزة الكرة الذهبية العام الماضي.

موعد حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية والقنوات الناقلة

يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية التي تمنحها مجلة فرانس فوتبول في تمام السادسة مساء اليوم وستنقل فعاليات الحدث قناة بي إن سبورتس الإخبارية.