اليوم.. الأهلي يواجه الزمالك لتحديد المركز الثالث بدوري مرتبط للسلة

يخوض الفريق الاول لكرة السلة ،رجال، بالنادي الأهلي مباراة مهمة اليوم الاثنين أمام فريق الزمالك في إطار مباريات دوري المرتبط للمحترفين.
وتنطلق المباراة في السادسة مساء على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في جولة الإياب لتحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة بعد أن حقق الأهلي الفوز أمس الأحدبنتيجة ٩١-٨١ في لقاء الذهاب.
ويعقد أشرف توفيق المدير الفني محاضرة للاعبي الفريق قبل المباراة؛ للتأكيد على خطط اللعب وبعض النقاط الفنية بهدف الظهور تقديم عرض قوي وتحقيق الفوز.
وعلى جانب آخر يلتقي فريق الناشئين لكرة السلة بالناديالأهلي تحت 18 سنة اليوم الاثنين مع فريق الزمالك في إطار منافسات دوري المرتبط للمحترفين.
ومن المقرر أن تنطلق المباراة في الرابعة عصرا على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في إياب لقاء تحديد المركزين الثالث والرابع بالبطولة.
ويسعى الفريق تحت قيادة مدربه أسامة السيد للظهور بشكل مميز وتحقيق الفوز، خاصة أنه تغلب على الزمالك في مباراة الذهاب أمس الأحد بنتيجة ٦٦-٤١.
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