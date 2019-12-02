36 ميدالية لجمباز الأهلي ببطولة الجمهورية

حقق فريق النادي الأهلي للجمباز المركز الأول في بطولة الجمهورية تحت 7 و 10 سنوات، محققا 36 ميدالية متنوعة ، خلال المنافسات التي أقيمت على ملاعب نادي المقاولون العرب.

ونجح جمباز الأهلي تحت 7 سنوات بنات في حصد 16 ميدالية متنوعة منها 5 ذهبية و2 فضة

و9 برونزية والحصول على المركز الأول، بمشاركة اللاعبات: جودي ايمن - داليدا إيهاب - هنا أسامة - مليكة أحمد - جني أحمد - ريماس محمد - ليلي إسلام - رزان عصام - هدي محمد - جني سامح - رهف وائل - رجا محمد - كرمة وائل - كرمة طارق - سلمي حسن.

بينما حقق فريق الناشئين تحت 8 سنة بنين المركز الأول في البطولة بعد حصد 20 ميدالية ذهبية، ومثل الفريق كل من حمزة معوض - محمد أحمد - مالك تامر - ياسين عبد الرحمن - أدم محمود - محمد حسن - أحمد محمود.