كاراتيه الأهلي يواصل حفاظه على لقب الدوري

واصل أبطال الكاراتيه بالنادي الأهلي فرض هيمنتهم على اللعبة وأضافوا إنجازاً جديداً للنادي، بعد نجاحهم في التتويج بلقب الدوري في منافسات الكاتا على مستوى الشباب والشابات.
بهذا الفوز حافظ الاهلي علي لقب دوري الكاراتيه «شباب وشابات» للعام الثالث عشر على التوالي ، وكانت فرق الكاراتيه بالنادي الاهلي قد فازت بلقبالدوري ايضا على مستوى فرق الناشئين والكبار هذا الموسم.
وجاء تتويج شباب الاهلي بدوري الكاراتيه تحت قيادة تامر جمال الدين وحاتم شاهين وإشراف علي صبري وعلي غباشي مديري القطاع للكاتا، وطارق رجب المدير الفني للكاتا، ومثل الأهلي في البطولة كلمن مصطفى محمد رفعت وأحمد خالد حسن وعمر منتصر مجدي ويوسف أيمن أحمد ورضوان هشام رضوان ومحمد إيهاب حامد.
وحصدت شابات الأهلي لقب الدوري تحت قيادة علي غباشي مدير القطاع للكاتا، وسيف أكرم بطل مصر والعالم السابق، وبإشراف جمال خليل مدير القطاع وطارق رجب المدير الفني، ومثل الاهلي في البطولة ميرنا هلال ونادية السيد وشهد مصطفي ومنة الله ياسر وتسنيم أحمد صلاح وفجر عبدالكريم .
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