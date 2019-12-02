اونلاين | «كورة لايف» مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش العراق Kuwait TV Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «كورة لايف» مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش العراق Kuwait TV Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة العراق مع اليمن بث مباشر لايف ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، حيث يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل اللقاء الذى يجمع بين المنتخب العراقى مع المنتخب اليمنى في منافسات الجولة الثالثة من فاعليات بطولة كأس الخليج العربي ونتابع مباريات اليوم مباشر من خلال موقع كورة اون فى تغطية حية مباشرة للمباريات بدون تقطيع، عبر البث المباشر مجانا ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.

مشاهدة مباريات اليوم مباشر

كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها موقع الخليج 365 الرياضي لجماهير المنتخبين ومتابعى كرة القدم العربية فى تغطية حية لمباراة منتخب العراق ومنتخب اليمن بدون تقطيع فى انطلاق فاعليات المرحلة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي بث مباشر مباريات اليوم لايف.

بث مباشر لقاء اليمن مع العراق فى منافسات المجموعة الاولي فى بطولة كأس الخليج العربي فى تحديث مستمر بدون تقطيع.

تضم المجموعة الاولى فى البطولة كلا من منتخب الامارات ومنتخب العراق ومنتخب قطر واليمن بث مباشر من موقع كورة اون.

بطولة كأس الخليج العربي

دور المجموعات – المجموعة الاولي

مباراة العراق مع اليمن

توقيت الساعة 04:30 مساء بتوقيت في مصر.

توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في السعودية.

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توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في الأردن.

توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في سوريا.

توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في فلسطين.

يلتقي منتخب العراق نظيره منتخب اليمن على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في تمام الساعة الرابعة والنصف بتوقيت القاهرة ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة كأس الخليج رقم 24.

مشاهدة مباراة اليمن والعراق اليوم 2-12-2019 في خليجي 24

منتخب العراق في صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط عقب الفوز على منتخب قطر بنتيجة 2-1 ثم على منتخب الإمارات بثنائية نظيفة، في المقابل يتذيل منتخب اليمن المجموعة بلا رصيد من النقاط عقب الخسارة بثلاثية نظيفة من الإمارات ثم بسداسية من منتخب قطر.

مشاهدة مباراة اليمن والعراق اليوم 2-12-2019 في خليجي 24

تاريخيا التقى المنتخب العراقي نظيره اليمني في 18 مباراة، حيث فازت كتيبة أسود الرافدين 16 مباراة، وتعادلا مرة واحدة، وفاز منتخب اليمن مرة واحدة أيضا.

وتقابل الفريقين مرتين خلال عام 2019 بداية من كأس أسيا بقطر وفاز المنتخب العراقي بثلاثية نظيفة، ثم الفوز في بطولة كأس اتحاد غرب أسيا بنتيجة 2-1.