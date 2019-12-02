اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش اليمن PLUS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش اليمن PLUS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة العراق واليمن بث مباشر مساء اليوم 2 ديسمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة من فاعليات بطولة كأس الخليج العربي بث مباشر مباريات اليوم، عبر موقع الخليج 365 الرياضي فى تغطية مباشر للقاء الذى يقام على ارض ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل مشاهدة مباريات اليوم فى المجموعة الاولى من البطولة فى تحديث مستمر لحظة بلحظة.

مشاهدة مباراة العراق مع اليمن بث مباشر لايف ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، حيث يستضيف ملعب عبدالله بن خليفة في نادي الدحيل اللقاء الذى يجمع بين المنتخب العراقى مع المنتخب اليمنى في منافسات الجولة الثالثة من فاعليات بطولة كأس الخليج العربي ونتابع مباريات اليوم مباشر من خلال موقع كورة اون فى تغطية حية مباشرة للمباريات بدون تقطيع، عبر البث المباشر مجانا ومشاهدة مباراة اليوم يوتيوب مباشر.

مشاهدة مباريات اليوم مباشر

كورة مباشر مشاهدة مباريات اليوم مجانا فى خدمة مجانية يقدمها موقع الخليج 365 الرياضي لجماهير المنتخبين ومتابعى كرة القدم العربية فى تغطية حية لمباراة منتخب العراق ومنتخب اليمن بدون تقطيع فى انطلاق فاعليات المرحلة الثالثة من بطولة كأس الخليج العربي بث مباشر مباريات اليوم لايف.

بث مباشر لقاء اليمن مع العراق فى منافسات المجموعة الاولي فى بطولة كأس الخليج العربي فى تحديث مستمر بدون تقطيع.

تضم المجموعة الاولى فى البطولة كلا من منتخب الامارات ومنتخب العراق ومنتخب قطر واليمن بث مباشر من موقع كورة اون.

Advertisements

بطولة كأس الخليج العربي

دور المجموعات – المجموعة الاولي

مباراة العراق مع اليمن

توقيت الساعة 04:30 مساء بتوقيت في مصر.

توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في السعودية.

توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في الأردن.

توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في سوريا.

توقيت الساعة 05:30 مساء بتوقيت في فلسطين.