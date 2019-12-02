اونلاين | «يلا شووت حصري» مشاهدة مباراة قطر والأمارات بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش قطر PLUS

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يواجه المنتخب الأول لكرة القدم بدولة الإمارات العربية، نظيره القطري، مساء اليوم الإثنين، على أرضية استاد خليفة الدولي، في ختام دور المجموعات، لبطولة كأس الخليج، التي تستضيفها الدوحة، ويقدم "أهل مصر" بث مباشر مباراة قطر والامارات,, مشاهدة مباراة قطر والامارات بث مباشر,, مشاهدة ماتش قطر والامارات اليوم بث مباشر,, يلا شوت حصري مباراة قطر والامارات مباشر,, مشاهدة مباراة قطر اليوم,, kora star مباراة قطر والامارات,, KORA LIVE مباراة قطر والامارات مباشر,,

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ومن المقرر أن يقام اللقاء في تمام الساعة الـ4.30 بتوقيت القاهرة، على أن ينقل عبر قنوات بي إن سبورت والكأس وعمان الرياضية، مشاهدة مباراة قطر اليوم..kora star مباراة قطر والامارات..KORA LIVE مباراة قطر والامارات مباشر

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قائمة قطر

سعد الشيب وبيدرو ميجيل وبوعلام خوخي وطارق سلمان وعبد الكريم حسن وسالم الهاجري وحسن الهيدوس وأكرم عفيف ( السد)، وبسام الراوي، والمعز علي وكريم بوضيف وإسماعيل محمد ومحمد مونتاري ( الدحيل)، وأحمد فتحي ومحمد صلاح النيل وفهد شنين ومصعب خضر ويوسف عبد الرزاق ( العربي)، وعبد العزيز حاتم وفهد يونس (الريان ) والمهدي علي (الغرافة ) وعبد الله عبد السلام الأحرق (الأهلي) ومحمد البكري ( الشحانية).