رياضة | رسميا.. إقالة "ييستش" من الإسماعيلي وتعيين مدرب جديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. إقالة "ييستش" من الإسماعيلي وتعيين مدرب جديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان إنهاء التعاقد مع الصربي ميودراج ييستش، على خلفية النتائج السلبية للدراويش هذا الموسم.

وتلقى الإسماعيلي الخسارة في المباراة الأخيرة بالدوري أمام الاتحاد السكندري بثلاثة أهداف دون رد، والتي أقيمت أول أمس السبت.

وأسند مجلس إدارة الدراويش المهمة بشكل مؤقت إلى أدهم السلحدار مدب الفريق، ومحمد محسن أبو جريشة المدرب السابق، لحين التعاقد مع مدير فني جديد يقود الفريق.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري برصيد ٦ نقاط فقط جمعهم من مباريات خاضها هذا الموسم بالمسابقة.