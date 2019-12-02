رياضة | قفاز تير شتيجن.. ماذا قدم لبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قفاز تير شتيجن.. ماذا قدم لبرشلونة ضد أتلتيكو مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغنت صحيفة الماركا الإسبانية بالحارس الدولي الألماني تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة بعدما ساهم في فوز فريقه على أتلتيكو مدريد مساء أمس الأحد.

وحقق برشلونة انتصارًا ثمينًا مساء أمس الأحد على أتلتيكو مدريد في معقل واندا ميتروبوليتانو بهدف نظيف في قمة الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا" سجله ليونيل ميسي.

وقدم الحارس الألماني شتيجن مستوى مميز للغاية بعدما تصدى لأكثر من كرة خطيرة من لاعبي أتلتيكو مدريد.

ووصفت صحيفة "الماركا" الإسبانية بالقفاز الحاسم الذي ساهم في فوز برشلونة أمس أمام أتلتيكو مدريد.

وأضافت الصحيفة بأن تير شتيجن أنقذ البارسا في واندا ميتروبوليتانو، وتصدى بأعجوبة لعدة فرص لتكون أهداف محققة لفريق سيميوني