رياضة | صدمة برشلونة في مدافعه الجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صدمة برشلونة في مدافعه الجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق فريق برشلونة انتصارًا ثمينًا مساء أمس الأحد على حساب مضيفه أتلتيكو مدريد بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على ملعب واندا ميتروبوليتانو في قمة مباريات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ويدين الفريق الكتالوني بهذا الفوز لنجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي سجل هدف المباراة الوحيد والفوز في الدقيقة 86 من عمر اللقاء.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم الاثنين عن تقييم لاعبي برشلونة عقب الفوز أمس على أتلتيكو مدريد.

واحتل ليونيل ميسي المركز الأول في التقييم بأعلى نسبة والتي بلغت 8 درجات مع زميله الألماني تير شتيجين حارس المرمى، فيما جاء سيرجيو روبيرتو في المركز الثاني بـ7 درجات.

بينما احتل لويس سواريز ولينجليت وبيكيه المركز الثالث في التقييم بنسبة بلغت 6 درجات أما الظهير الأيسر جونيور فيربو فجاء في المركز الأخير بـ3 درجات وهو ما صدم مسئولي برشلونة.