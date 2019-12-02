رياضة | التهديد بالطرد أول رد فعل من مرتضى منصور على تمرد نجوم الزمالك

يدرس مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تجميد لاعبي الفريق الأول، بعد تمردهم بشكل مستمر خلال الفترة الأخيرة، والاعتماد على فرق الناشئين بمباريات الدوري والكأس.

وأكد مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك أن هناك حالة غضب كبيرة من مرتضى منصور، لذلك هناك تفكير كبير بالدفع بفريق الشباب لخوض مواجهات الكأس والدوري المصري.

وأضاف المصدر ذاته أن رئيس النادي سوف يفتح تحقيقًا مع الجهاز الفني واللاعبين على أثر ما حدث في رحلة الكونغو الأخيرة، والهزيمة من مازيمبي بثلاثة أهداف نظيفة.

كان حمدي النقاز قد قرر فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد بدعوى عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.