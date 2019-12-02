رياضة | كوتينيو يكشف موقفه من العودة لبرشلونة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوتينيو يكشف موقفه من العودة لبرشلونة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف النجم البرازيلي الدولي، ولاعب نادي بايرن ميونخ الحالي وبرشلونة السابق فيليبي كوتينيو موقفه من العودة مرة أخرى لصفوف البلوجرانا في المستقبل.

ويلعب كوتينيو حالياً في صفوف البايرن على سبيل الإعارة لمدة عام، مع أحقية الشراء نهاية هذا الموسم.

وكشف كوتينيو عن رغبته في البقاء رفقة البايرن، في ظل حصوله على فرص لعب أكثر وتحسن مستواه نسبياً مع الفريق البافاري.

وأدلى كوتينيو بتصريح مقتضب أثناء زيارة كوتينيو للنادي الإجتماعي، تناقلته صحيفة ماركا الإسبانية: " أريد البقاء هنا، أشعر بالراحة مع بايرن، هذا ما سأركز عليه حالياً، أريد الإستقرار لما بعد الإعارة".

وعاني كوتينيو من قلة المشاركات في أواخر عهد المدرب السابق نيكو كوفاتش، قبل أن يعود للمشاركة مرة أخرى مع المدرب هانز فليك، المدير الفني المؤقت للنادي البافاري.

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ويمتلك البايرن أحقية شراء عقد كوتينيو بعد الإعارة مقابل مبلغ 120 مليون يورو.

ولا يبدو البايرن مستعداً لتفعيل خيار شراء كوتينيو، في ظل إرتفاع المقابل المادي، بالإضافة لعدم تقديم المستوى المأمول منه بعد، رغم تحسن مستواه نسبياً عما كان عليه في برشلونة.

وسجل كوتينيو 3 أهداف فقط في 18 مشاركة بقميص النادي البافاري في مختلف البطولات منذ مطلع هذا الموسم.

وعاش كوتينيو 18 شهراً كارثية في صفوف برشلونة منذ إنضمامه من ليفربول في شتاء عام 2018 مقابل ما يقارب 150 مليون يورو، ولا يبدو مرحباً به في برشلونة مرة أخرى.

وإرتبط كوتينيو بالإنتقال للدوري الإنجليزي عقب نهاية إعارته في ملعب أليانز أرينا، في ظل إهتمام من توتنهام ومانشستر يونايتد بضمه.