رياضة | أزمة بسبب مستحقات لاعبي إهناسيا قبل انطلاق القسم الرابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أزمة بسبب مستحقات لاعبي إهناسيا قبل انطلاق القسم الرابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قبل أيام قليلة على انطلاق دورة القسم الرابع بمنطقة بنى سويف لكرة القدم ، دخل نادى اهناسيا المدينة دوامة المشكلات والأزمات مبكرا مما أصاب العديد من جماهير النادى بالخوف على مستقبل الفريق الذى يسعى للصعود لدورى القسم الثالث .

فمنذ شهور ماضية أعلن مسوؤلى النادى عن الاتفاق على عقد شراكة وتجربة استثمارية كروية تتيح الصرف على الفريق والمساهمة فى صعود الفريق للقسم الثالث على أن يحصل المستثمر على نسبة من عائد بيع اللاعبين وخلافه .

وبعد مرور فترة كبيرة على إبرام عقود الشراكة وانتهاء الفريق الكروى باهناسيا الرياضى من فترة الإعداد قبل إقامة منافسات دورة القسم الرابع بحوالي 5 ايام ، فؤجى الجميع بقيام المدير الفنى للفريق بإعلان تقدمه بالاستقالة من تدريب الفريق وتوالت الاعتذارات من جانب الجهاز المعاون واللاعبين الذين أبدوا رفضهم المشاركة وذلك لعدم صرف مستحقاتهم لدى المستثمر بحد قولهم .

حاتم القلاوى المدير الفنى للفريق الكروى الاول بنادى اهناسيا الرياضى قال : أقدم اعتذاري عن استكمال المشوار بمهمة التدريب بنادي اهناسيا وذلك لعدم وفاء مجلس إدارة النادي بمستحقات اللاعبين والجهاز الفنى من مرتبات وانتقالات شهر نوفمبر .

واضاف : تم اتخاذ قرارات بتقليص الجهاز الفني وخفض المرتبات وهو بمثابة ' تطفيش ' رغم المجهود الشاق المبذول من اللاعبين والجهاز الفني خلال الثلاث شهور الماضية .

Advertisements

وأختتم بقوله : تمنياتي بالتوفيق لللاعبين المحترمين فقط وليس للمجلس الموقر وخالص الشكر لكل من أكل حقوقنا مجهودنا وحقنا .

فيما قال المستشار أحمد حسين البراوى ، المستثمر بنادى اهناسيا وصاحب شركة الملك الرياضية : حتى تكون الأمور واضحة وحتى لا يمكن تزييف الحقائق ، اولا دخلنا نستثمر بنادى اهناسيا كأبن من أبناء مركز اهناسيا وان المولى عز وجل يكرمنا وتصعد بالفريق لمكانة جيدة خاصة وأن اهناسيا تستحق اكثر .

وأضاف قائلا : رغم أن الاستثمار لا يكون فى قسم رابع قمنا بصرف رقم كبير ومع الأسف واجهنا حرب لا نهاية لها من أعضاء مجلس الإدارة وبعضهم قبلوا تجربة الاستثمار فى البداية بترحاب وحبنا لاهناسيا جعلنا نكمل رغم أن الجهة الإدارية لم ترسل رد بالموافقة أو بالرفض على العقد الموقع ورغم ذلك كنا كمستثمرين نصرف على الفريق حتى الأسبوع الماضى ولا يوجد لاى شخص اى مستحقات لدىنا وجميع رواتب وانتقالات ومستحقات تم صرفها حتى لحظة خروجنا من النادى .

وأختتم بقوله : تعرضنا للعديد من الحروب حتى الملعب الذى يتدرب عليه الفريق حدث به أزمة وفؤجئنا بقيام المدرب بطلب التدريب فى مدينة بنى سويف و قامت بإبلاغ الفريق بعدم استطاعتهم تجديد الملعب وعليهم التدريب فى ملعب ساحة اهناسيا ورغم ذلك كنا نعمل رغم تلك المشكلات وشهاب فاروق ادارى الفريق لديه كافه المستندات التى تؤكد صدق حديثي وحتى الملابس قمنا بتصميمها وسددنا ثمنها رغم تركنا للنادى والموضوع أصبح وسيلة لاصطياد فى المياه العكر .

على جانب آخر تقرر بداية منافسات دورة القسم الرابع بمحافظة بنى سويف الجمعه القادمة بمشاركة ثمانى أندية وهى : بوش و سمسطا ومعلمين الواسطى ومركز شباب الفشن ومركز شباب باروط واهناسيا المدينة وشبان بنى سويف ومركز شباب الواسطى .