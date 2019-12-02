رياضة | جوارديولا يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جوارديولا يحقق رقما قياسيا جديدا في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعتبر جوارديولا هو المدرب الإسباني الوحيد في الدوري الإنجليزي الممتاز لأول مرة منذ 2016/2017.

سقط أوناي إيمري أولاً ، ثم كان كيك سانشيز فلوريس ، مما يعني أن بيب جوارديولا هو المدرب الإسباني الوحيد المتبقي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

يجد جوارديولا نفسه في وضع غير معتاد ، حيث كان دائمًا ما يرافقه مواطن واحد على الأقل في وقته في الدرجة الأولى في إنجلترا.

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وسابقا ، كان لديه رافائيل بينيتيز في نيوكاسل يونايتد وخافي جراسيا في واتفورد.

عليك أن تعود إلى 16 مارس 2017 ، عندما تم طرد أيتور كارانكا من قبل ميدلسبره خلال الفترة السابقة حيث كان جوارديولا هو الإسباني الوحيد في القسم.

يعني الترويج لبنتيز في نيوكاسل في ذلك العام أنه كان هناك اثنان من الأسبان منذ بداية موسم 2017/18.

سجل المدربين الإسبان في الدوري الإنجليزي الممتاز: