رياضة | تفاصيل إصابة صالح جمعة في تدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل إصابة صالح جمعة في تدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحدد الجهاز الطبي للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم موعد انتظام صالح جمعة لاعب الفريق، في التدريبات الجماعية بعد تحسن حالته بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة، وتنفيذه لبرنامج تأهيلي اشتمل على جزء بدني وجلسات في الجيم.

وكان صالح جمعة، قد اشتكى من آلام في العضلة الضامة خلال الفترة الماضية وخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد مشاركة الفريق في العديد من المواجهات ما بين مسابقة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري العام.

ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة بني سويف في دور الـ32 ببطولة كأس مصر المقرر لها مساء غد الثلاثاء.