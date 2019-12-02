رياضة | إصابة جديدة في الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة جديدة في الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخضع محمد هاني، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لفحص طبي قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم؛ لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي.

واشتكى هاني من حالة إجهاد عضلي، واكتفى بأداء جلسة في الجيم أمس، فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته في المران ومدى جاهزيته للتواجد مع الفريق.

وكان محمد هاني، قد شارك كبديل في مباراة النجم الساحلي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بتونس في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويؤدي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها مساء غد الثلاثاء في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

ويواجه الأهلي غدًا الثلاثاء في دور الـ32 من بطولة كأس مصر في تمام الساعة السابعة والنصف مساء على ستاد القاهرة.