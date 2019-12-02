رياضة | ميسي يقود التشكيل المثالي لجولة الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يقود التشكيل المثالي لجولة الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قاد الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة التشكيل المثالي للجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ونجح برشلونة في حسم القمة أمس أمام أتلتيكو مدريد بهدف للاعب الأرجنتيني والذي سجله في الدقيقة 86 من عمر اللقاء الذي أقيم على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

وكشف موقع "sofa score" علن التشكيل المثالي والذي جاء على النحو التالي :-

حراسة المرمى : ماسيب

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خط الدفاع : كارفخال - بيكيه - كارلوس - رودريجيز

خط الوسط : أنجويسا - جاسون - أوديجارد - نبيل فقير

خط الهجوم : راؤول جارسيا - ليونيل ميسي.