شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تقييم «تريزيجيه» أمام مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شارك النجم المصري محمود تريزيجيه مع فريقه أستون فيلا، أمس الأحد، في المباراة أمام مانشستر يونايتد في إطار الجولة 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي انتهت بالتعادل 2-2.
ودخل المصري كبديل في الدقيقة 14 لزميله أنور الغازي الذي تعرض للإصابة. وأحرز «تريزيجيه» هدفًا ألغاه الحكم بداعي التسلل كما أطلق قذيفة ارتطمت بعارضة الشياطين الحمر.
وفيما اهتمت الصحف البريطانية بتقييم أداء لاعبي مانشستر يونايتد، ألقت صحيفة «برمنجهام ميل» الضوء على أبناء مدينتها، لتقيم لاعبي الفيلانز.
وأعطت الصحيفة تقييم 6/10 لـ«تريزيجيه»، وهو نفس التقييم الذي حصل عليه من صحيفة «إكسبرس»، فيما بررت الأولى تقييمها قائلة: «سبب المشكلات لمناشستر يونايتد بعد دخوله، طارد وركض حين ضغط اليونايتد في الشوط الثاني، لكنه لا يملك ربما الخطورة التي يملكها الغازي أمام المرمى، وكمعظم اللاعبين، عمل بجد من أجل الفريق».
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