شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد حفل الكرة الذهبية والقنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يقام، اليوم، حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، المقدمة من مجلة فرانس فوتبول «بالون دور»، المرشح للحصول عليها الفرعون المصري محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، على مسرح «لو شاتليه» بالعاصمة الفرنسية باريس.
ويبدأ الحفل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، التاسعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.
وسيتم بث حفل الكرة الذهبية عبر قناة beIN sport الإخبارية، وهي قناة مفتوحة على قمر نايل سات، وقمر عرب سات.
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