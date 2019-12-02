شكرا لقرائتكم خبر عن حمدي فتحي يستكمل العلاج الطبيعي بعد جراحة غضروف الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يواصل حمدي فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي أجرى مؤخراً جراحة غضروف الركبة في ألمانيا، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة.

ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، حرص الدكتور خالد محمود، طبيب الفريق، على الاطمئنان على حالة اللاعب بعد عودة الفريق من تونس، ومتابعة برنامجه العلاجي الذي يقوم بتنفيذه وفقا لتعليمات الخبير الألماني هيرمان ماير الذي أشرف على علاجه.

كما بدأ على معلول، أمس، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي، للتعافي من الإصابة التي لحقت به في مباراة النجم الساحلي الماضية، بعد أن كشفت الأشعة التي أجراها بعد العودة من تونس عن تعرضه لإصابة بشد في العضلة الضامة.