شكرا لقرائتكم على معلول يبدأ العلاج وطبيب الأهلي يحدد مدة غيابه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
يُجهز الجهاز الفنى للنادى الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر محمود وحيد ظهير أيسر الفريق لخلافة معلول أمام بنى سويف، المقرر إقامتها غداً الثلاثاء على ملعب ستاد القاهرة، والتى تأتى ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر، وكذلك مباراة الهلال السوداني يوم الجمعة المقبل في بطولة دورى أبطال افريقيا والتي سيغيب معلول عنها أيضاً.
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