شكرا لقرائتكم إقامة منافسات بطولة الجمهورية لناشئين التايكوندو فى حلوان... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم إقامة منافسات بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة ، بالصالة المغطاة لجامعة حلوان .

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وكان من المقرر أن تقام البطولة على فترة واحدة، إلا أنه نظرا لزيادة الأعداد المشاركة تقرر إقامتها على فترتين الأولى من 5 إلى 7 ديسمبر و الثانية من 12 إلى 14 من نفس الشهر .

يذكر أن التايكوندو نظم دورة لصقل حكام الكيروجى ، لتوسيع قاعدة الممارسة والتثقيف لكافة قطاعات اللعبة على مستوى الجمهورية، وتمت إقامتها بالمركز الأولمبى بالمعادى