شكرا لقرائتكم هانى العقبي مديرا فنيا لفريق المصرية للاتصالات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ويضم الجهاز المعاون للعقبى فى تدريب المصرية للاتصالات كل من معتصم سالم مدرب عام وأحمد المصرى مدرب مساعد مع استمرار إبراهيم عبد العزيز مدرباً لحراس مرمى الفريق فى الجهاز الجديد. وكان أحمد رضوان نجم الاهلى السابق قد اعتذر عن الاستمرار مديراً فنياً للمصرية للاتصالات وكتب عبر صفحته على فيس بوك : "اعتذرت اليوم عن تكملي المشوار مع نادي المصريه للاتصالات لظروف خاصه وبتمني الصعود لنادينا الحبيب بشكر مجلس الإدارة واخص بالشكر استاذ نادر وبقيت المجلس وأستاذ احمد ماهر وك محمد معاطي وبشكر الجهاز المعاون بالكامل وبشكر اللاعيبه وبشكر العمال وان شاء الله الاتصالات يصعد احنا الحمد لله اول الدوري"

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