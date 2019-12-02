اخبار الرياضه

فحص طبي لظهير الأهلى قبل مران اليوم...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم فحص طبي لظهير الأهلى قبل مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمد هاني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لفحص طبي  قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم،  لتحديد فرص مشاركته في المران الجماعي، واشتكى محمد هاني من حالة إجهاد عضلي، واكتفى بأداء جلسة في الجيم أمس، فيما يتحدد اليوم فرص مشاركته في المران ومدى جاهزيته للتواجد مع الفريق.

 

ويتحدد موقف محمد هاني من المشاركة أمام بني سويف في الكأس وفقاً لنتيجة الكشف الطبي.

 

وكان محمد هاني، قد شارك كبديل في مباراة النجم الساحلي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بتونس في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويؤدي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها مساء غد الثلاثاء في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فحص طبي لظهير الأهلى قبل مران اليوم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا