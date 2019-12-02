شكرا لقرائتكم فحص طبي لظهير الأهلى قبل مران اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتحدد موقف محمد هاني من المشاركة أمام بني سويف في الكأس وفقاً لنتيجة الكشف الطبي.
وكان محمد هاني، قد شارك كبديل في مباراة النجم الساحلي التي أقيمت يوم الجمعة الماضي بتونس في الجولة الأولي من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، ويؤدي الأهلي مرانه الأخير مساء اليوم استعدادا لمواجهة بني سويف المقرر لها مساء غد الثلاثاء في دور الـ32 ببطولة كأس مصر.
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