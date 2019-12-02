حمدي فتحي يخضع لجلسات علاج طبيعي داخل مقر النادي الأهلي...

جدة - عمرو شويل يستأنف حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي أجرى مؤخرا جراحة غضروف الركبة في ألمانيا، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة،

فيما يحرص خالد محمود، طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة اللاعب بعد عودة الفريق من تونس، ومتابعة برنامجه العلاجي الذي يقوم بتنفيذه وفقا لتعليمات الخبير الألماني هيرمان ماير الذي أشرف على علاجه .

وفى سياق مختلف يحقن الجهاز الطبي بالأهلي بقيادة خالد محمود علي معلول نجم دفاع الفريق بالبلازما، بعد تعرضه للإصابة في العضلة الضامة والتي تبعده عن تدريبات ومباريات الفريق لفترة تترواح من 10 أيام الى أسبوعين، وذلك ضمن البرنامج العلاجي الموضوع للاعب من أجل تجهيزه للعودة.

وتعرض علي معلول للإصابة خلال مواجهة النجم الساحلي في بطولة دورى أبطال افريقيا، والتي خسرها الفريق الأحمر بهدف نظيف يوم الجمعة الماضي.