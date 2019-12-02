شكرا لقرائتكم حمدي فتحي يخضع لجلسات علاج طبيعي داخل مقر النادي الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يستأنف حمدي فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والذي أجرى مؤخرا جراحة غضروف الركبة في ألمانيا، تنفيذ جلسات العلاج الطبيعي داخل مقر النادي بالجزيرة،
فيما يحرص خالد محمود، طبيب الفريق على الاطمئنان على حالة اللاعب بعد عودة الفريق من تونس، ومتابعة برنامجه العلاجي الذي يقوم بتنفيذه وفقا لتعليمات الخبير الألماني هيرمان ماير الذي أشرف على علاجه .
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