شكرا لقرائتكم استبعاد جديد لصالح جمعة من قائمة الأهلي لمواجهة بني سويف فى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لن تشهد قائمة الأهلي التي تواجه فريق بنى سويف أي جديد، فيما يخص صالح جمعة لاعب وسط الفريق الذي سيتم استبعاده من قائمة المباراة ليستمر مسلسل غياب اللاعب عن مباريات الفريق الأحمر.

ومنذ تولى السويسري رينيه فايلر المسئولية الفنية لفريق الأهلي، ولا يحصل صالح جمعة على أي فرصة للمشاركة، بسبب وجود تحفظات فنية على ادائه من جانب فايلر، إلا أن الاستبعاد أمام بنى سويف لن يكون فنياً فقط ولكن سيكون أيضاً لمعاناة اللاعب من الإصابة.

Advertisements

ويشتكى صالح جمعة من آلام في العضلة الضامة، وخضع لبرنامج تأهيلي تمهيدا للعودة للمشاركة في المران الجماعي،ويسعى الجهاز الفني لتجهيز جميع اللاعبين للمرحلة المقبلة التي تشهد مشاركة الفريق في العديد من المواجهات ما بين مسابقة كأس مصر ودوري أبطال إفريقيا وبطولة الدوري العام.

ويخوض الأهلي مرانه مساء اليوم على ملعب التتش استعدادا لمواجهة بني سويف في دور الـ32 ببطولة كأس مصر المقرر لها مساء غد الثلاثاء.