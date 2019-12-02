شكرا لقرائتكم محامى حمدي النقاز : اللاعب أصبح حرا ومازال في مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن أنيس بن ميم محامي التونسي حمدي النقاز لاعب الزمالك فسخ عقد موكله مع فريقه من طرف واحد، مما يعني أن اللاعب أصبح حراً على حد وصف محاميه، وأكد أنيس بن ميم أن حمدي النقاز أرسل شكوى ضد الزمالك للاتحاد الدولي فيفا طلب فيها الحصول على كافة مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك.
وأضاف بن ميم أن حمدي النقاز لازال في مصر ولم يغادرها، وأنه بصدد الرحيل بعد جمع متعلقاته خلال الأيام القادمة.
ومن المقرر أن يعلن مسئولو الزمالك موقفهم من قرار حمدي النقاز وتحديد رد فعل النادي سواء بالتصعيد ضد اللاعب أو التوصل معه لاتفاق يقضي بعودته من جديد لصفوف الفريق وانهاء أزمته المادية.
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