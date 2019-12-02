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شكرا لقرائتكم جدول مباريات بطولة العالم للاسكواش بمشاركة منتخب مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت مجموعة مصر كالتالي: مصر، سويسرا، كندا.
وتضم البطولة ثلاثة منتخبات أفريقية هي مصر ونيجيريا وجنوب أفريقيا، فيما تضم منتخب عربي وحيد غير المنتخب المصري وهو منتخب الكويت.
ويضم منتخب الاسكواش كلاً من: علي فرج لاعب وادي دجلة والمصنف الأول عالميا، وطارق مؤمن لاعب الجزيرة والمصنف الثالث وبطل العالم، ومحمد أبو الغار المصنف الثامن وزاهد سالم ومصطفى عسل بطل العالم للناشئين، تحت قيادة أمير وجيه المدير الفني للفراعنة.
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