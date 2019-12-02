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حلوان تستضيف بطولة الجمهورية لناشئى التايكوندو

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اتحاد التايكوندو برئاسة عمرو سليم إقامة منافسات بطولة الجمهورية للناشئين تحت 14 سنة بالصالة المغطاة لجامعة حلوان.

وكان من المقرر إقامة البطولة على فترة واحدة، إلا أنه نظرا لزيادة الأعداد المشاركة تقرر إقامتها على فترتين الأولى من 5 إلى 7 ديسمبر والثانية من 12 إلى 14 من نفس الشهر .

يذكر أن التايكوندو نظم دورة لصقل حكام الكيروجى لتوسيع قاعدة الممارسة والتثقيف لكافة قطاعات اللعبة على مستوى الجمهورية، وتمت إقامتها بالمركز الأولمبى بالمعادى. 

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